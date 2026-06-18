イオングループのスーパー「マックスバリュ」が、長崎市平和町にオープンしました。 今年3月にイオン九州に吸収合併された「ジョイフルサン」の人気商品も、販売されています。 営業時間は午前7時～午後11時まで。 オープンを記念して、21日までは日替わりでセールが行われています。 ※詳しくは動画をご覧ください