Honda（ホンダ）は18日、スペシャリティスポーツモデル『PRELUDE（プレリュード）』に特別仕様車「2027 Limited Edition（リミテッドエディション）」を設定し、8月20日に発売。これに先立ち同日、公式サイトで公開し、全国のHonda Carsで受注を開始した。【写真多数】が上質な大人の世界観を演出する特別なモデル…ホンダ『プレリュード』特別仕様車の内外装全部見せ2025年9月に発売した『プレリュード』は、ワイド＆ローでダ