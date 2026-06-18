空襲連の記者会見で、救済法の早期成立を訴える河合節子さん（中央）ら＝18日午後、東京都内太平洋戦争の民間空襲被害者らでつくる全国空襲被害者連絡協議会（空襲連）は18日、東京都内で記者会見を開いた。超党派の国会議員連盟がまとめた救済法案について、遺族らが「今国会に提出し、何としても通してほしい」「これがラストチャンスだ」と早期の法成立を訴えた。議連の総会が22日に開催されることも明らかにした。政府は旧