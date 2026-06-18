フジテレビの音楽番組「ＳＴＡＲ」が１８日、放送され、「青春ド真ん中！ドラマ主題歌ＢＥＳＴ１３」（１９９６〜２００７年ドラマ対象）と題した番組オリジナルのランキングを発表。９位には、「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（２００７年）の主題歌「ＰＥＡＣＨ」（大塚愛）が入り、ドラマ映像も紹介された。当時１８歳だった堀北真希さんが、男子になりすまして短髪＆男装で男子校に転入した芦屋瑞稀を演じ