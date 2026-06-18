堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ第２シーズン」が、７月２６日にスタートすることが発表された。新ビジュアルも発表され、砂漠砂丘をバックに乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、黒須駿（松坂桃李）らが並んでおり、新キャストとして女優宮下今日子、タイで活躍中のＯＨＭの２人が発表された。一方で左側には新庄浩太郎（竜星涼）の姿も。小顔の１８３ｃｍに細身の黒スーツ。相変わらず格