押収されたサザエや漁具（三崎署提供）神奈川県警三崎署は１８日、漁業法違反（漁業権侵害）と県漁業調整規則違反の疑いで、三浦市南下浦町菊名、自称アルバイトの男（６１）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午前６時５分ごろから同３５分ごろまでの間、横須賀市東部など３漁業協同組合が漁業権を持つ三浦市南下浦町松輪の戸津浜で、県の規則で採取が制限されているふたの直径が３センチ以下のサザエ２２個を密漁した、としている