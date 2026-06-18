６月２０日の東京４Ｒ・芝１４００メートル（牝馬限定）でデビューするゴールデンハニビー（牝２歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）は、母キャヴァルドレがフランスの重賞ウィナー。美浦・Ｗコースで２週連続でラスト１１秒６と鋭い伸びを見せており、仕上がりの良さを示している。黒岩調教師は「調教がしっかりできていて、体力のレベルが高い。前向きだし、走り通りなら勝ち負け」と初陣Ｖを期待する。敏感なところ