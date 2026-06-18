新茶にオクラ、スイーツなど、南薩の特産品が楽しめるイベントが鹿児島市で初めて開かれています。 （記者）「初開催のこちらのイベント、南九州市指宿市から日本一が大集合です」 荒茶の生産量日本一の鹿児島。生産地の一つ、南九州市知覧の新茶や、見た目も美しい抹茶ラテ。 こちらも、生産量日本一で、県内生産のおよそ8割を占める指宿のオクラを使った加工品に、日本で唯一の観光養殖場からタツノオトシゴがお出迎