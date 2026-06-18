消費税などおよそ1100万円を脱税した疑いで鹿児島地方検察庁が会社代表の男を起訴しました。さらに熊本国税局は18日、この男を告発したと発表しました。 告発されたのは、鹿児島市に本社のあるコンサルタント会社「グローバルHRテクノロジー」と代表を務めている中野爵喜被告（41）です。 熊本国税局によりますと、中野被告は会社の経理担当を務めていた2021年7月から2022年6月までの間、共犯者と共謀し、確定申告