鹿児島県姶良市の山林で、18日午前、男性1人が遺体で見つかりました。警察は、男性の身元の確認を急ぐとともに、事件・事故の両面で捜査しています。 姶良警察署によりますと、17日夕方、姶良市蒲生町白男の林道に、無人の軽乗用車が止まっていると、近くの空き家を管理している人から警察に通報がありました。 18日の朝から、警察が付近を捜索していたところ、午前10時半すぎ、軽乗用車から数十メートル離れた山林に男