サッカーワールドカップ北中米大会でスウェーデン代表として活躍するMFルーカス・ベリバル選手（20）の恋人で、モデル・インフルエンサーとして活躍するマッケンジー・メドロックさん（20）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。ラブラブな2ショットを披露した。「Amazing start」メドロックさんは、「Amazing start」といい、ベリバル選手との密着ショットやキスショットなどを含む、ワールドカップでの試合観戦の様子を