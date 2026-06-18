ポンド売り反応、英中銀は７対２で政策金利据え置く＝ロンドン為替 英MPCは予想通りの政策金利据え置きを発表した。ピル氏とグリーン氏の２名が0.25％の利上げを主張した。残り7名は据え置きを主張した。7対2での決定は事前予想通りだった。多数派の見解は「直近のデータは、中東紛争前に基調的なディスインフレ（インフレ鈍化）が軌道に乗っていたことを示すさらなる証拠」「エネルギー価格の上振れリスク