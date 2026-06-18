本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/18（木） EUR/USD 1.1500（134.8億ユーロ） 1.1510（11億ユーロ） 1.1525（6.90億ユーロ） 1.1550（24億ユーロ） 1.1570（7.17億ユーロ） 1.1575（10億ユーロ） 1.1595（8.46億ユーロ） 1.1600（16億ユーロ） 1.1605（7.27億ユーロ） 1.1615（11億ユーロ） 1.1625（8.69億ユーロ） 1.1630（