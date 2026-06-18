ひろゆき総合プロデュースの新フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」が、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、横浜赤レンガパークで開催。豪華出演者の中から、アイドルグループ「フルコース」の中川心さん、阿部菜々実さん、鈴木遥夏さんに意気込みや楽しみにしていることをお聞きしました！【フルコース】TWIN PLANET×HEROINESの新アイドルグループとして、2026年2月にデビューした7人組ユニット。”完成させるのは、貴