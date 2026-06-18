完全新規IP『プラグマタ』の全世界販売本数が発売から16日間で200万本を突破したことを記念した「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が18日、都内で行われ、日本語版キャラクター声優を務めた田中美央（ヒュー役）、東山奈央（ディアナ役）が登壇。役作りを明かした。【写真】感動…！涙を拭い照れ笑いする東山奈央役作りについて、田中はつくばの宇宙センターに行ったという。「宇宙ステーションを再現