スポーツ専門の動画配信サービス「ＤＡＺＮ」は１８日、現在開催中のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会を含むサッカー関連コンテンツが見放題になる年間プラン「ＤＡＺＮＳｏｃｃｅｒ」の新規契約受け付けを停止したと発表した。契約期間に関する表示について「誤解を招く可能性があった」ためだとしている。同プランは通常月額２６００円で、４月２１日から７月２０日の間に契約すると最初の３か月が月額９