大相撲パリ公演に参加した横綱大の里（２６）＝二所ノ関＝が１８日、前日に続く第２便で東京・羽田空港に帰国した。昨年のロンドン公演に続き「２年連続でヨーロッパに行けて楽しかった。次は日本の皆さんにいい姿を見せられるように頑張ります」とキッパリ。全休明けとなる名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）を見据えた。観光ではパリ街並みの美しさに感激、フランス料理に舌鼓を打った。「パン、バター、塩がすご