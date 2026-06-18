FIFAワールドカップ2026で、日本が第2戦で対戦するチュニジアの監督が交代した事態について、チュニジアのサポーターなどからは期待する声があがっている。チュニジア代表が14日の初戦でスウェーデンに1−5で大敗を喫し、新しい監督に、フランス出身のエルベ・ルナール氏（57）が16日に就任した。この事態についてチュニジアのサポーターは「最良のシナリオではなかったけれど、避けられなかった」「喜ばしいことではないが、前の