世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月16日（火）に放送された同番組では、誰もが知る物語のひっかかる点を永野がくるま（令和ロマン）とともに指摘。専門家いわくその物語は、主人公が最悪の事態を免れる展開も存在しているそうで…。【映像】永野「めっちゃくちゃ読みたくなる」と衝撃『浦島太郎』バッドエンドに別ル