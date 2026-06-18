北中米W杯に初出場しているウズベキスタン代表のユニフォームが注目を集めている。グループKに入るウズベキスタンは、現地時間17日にコロンビアとの初戦を迎えた。前半40分にコロンビアに先制を許したものの、後半15分にFWエルドル・ショムロドフのシュートのこぼれ球に反応したMFアボスベク・ファイズラエフがヘディングで押し込み、記念すべきW杯初ゴールを記録した。だが、20分にFWルイス・ディアスに勝ち越しゴールを許す