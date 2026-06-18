逮捕された少年は「いとこの上司の息子」を演じ、２日連続で同じ家を訪れていました。 先月、山形県山形市で起きた特殊詐欺事件で、現金５００万円以上をだまし取ったとして、詐欺グループの「受け子」とみられる１６歳の少年が再逮捕されました。 警察は、少年が匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」に関与している可能性があるとして、調べを進めています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が千葉