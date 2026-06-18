【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風（Fujii Kaze）が、イギリスの注目R&BスターElmiene（読み：エルミーン）との新曲「Comets + Gold」（読み：コメッツ・アンド・ゴールド）を、6月19日0時にリリースすることが決定。さらに、同楽曲のMVが6月19日20時（日本時間）に公開されることも明らかとなった。 ■「彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています」E