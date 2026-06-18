米津玄師の「烏」（2026 NHKサッカーテーマ）のMVが公開となった。 ■MVの舞台は巨大な船を生み出す造船所 「烏」は、米津自身が長年愛してきたサッカーを題材に書き下ろした楽曲。「勝つ」という目標を共有する集団のなかにいながらも、一人ひとりが独立した個人でいられること。その在り方を肯定し、競争という構造のなかにそっと“すきま風”を吹かせられたらという気持ちで作られた。 タイトルの「烏