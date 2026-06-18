本日の日経平均株価は、米半導体株高や中東情勢の緊張緩和でリスク選好の買いが継続し、前日比1151円高の7万1053円と大幅に6日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は60社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、積極的なIR活動に対する特集記事なども材料視されたイビデン [