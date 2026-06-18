おととし4月、東京の伊豆諸島の鳥島沖で海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が墜落し、隊員8人が死亡した事故で、自衛隊は30代の隊員2人を容疑者死亡のまま、業務上過失致死などの疑いで書類送検しました。 ※詳しくは動画をご覧ください