V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、セッターの三宅楓（26）、アウトサイドヒッターの山根茉唯加（26）と2026-27シーズンの選手契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 岡山県出身の三宅は芦屋大学を卒業後、2022年にJAぎふリオレーナへ入団。3シーズン在籍した後、2025年にカノアへ移籍した。在籍1季目となる2025-26シーズンは