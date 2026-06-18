31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えた横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が18日、羽田空港に帰国した。横綱として2年連続で海外公演に参加。「欧州に2年連続で行けて凄く楽しかった。景色が凄く良かった」と感激した様子だった。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会が開催中。エムバペやデンベレらタレントがそろう前回準優勝のフランスは優勝候補で、現地でも盛り上がっているという。大の里は「フランスのテレビ