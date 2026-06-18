週末は日本もメキシコも雨で気温低下。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■19日は東京で真夏日復活か西から天気は下り坂19日（金）は北日本や東日本は日差しが届く所が多く、関東も梅雨の晴れ間となりそうです。大気の不安定な状態が続くため、にわか雨や雷雨にお気をつけください。日差しの力で気温が上がり、東京都心の最高気温は31℃と、18日ぶりに真夏日が復活する予想です。名古屋も33℃まで上がり、蒸し暑くなり