ラッパー千葉雄喜（36）が18日、社会活動団体「グローバル・シチズン」が主催するチャリティー音楽イベント「Global Citizen Live：TOKYO」に出演した。同イベントは社会活動の1つで、日本で行われるのは初めてとなる。自身は日本人と韓国人のハーフであり、「アジア人でも日本人でも何人でも皆同じ心臓を持っています」と話し「アニョハセヨ」「心臓」「流れる」「チーム友達」など全6曲を披露した。「チーム友達」では客席に降り