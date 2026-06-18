北中米W杯大会1週間をプレーバックサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、大会第7日を迎え、全48チームが初戦を戦った。ここでは大会1週間で起きた出来事をプレーバック。今回は本田圭佑の名解説。14日（同15日）、日本―オランダ戦で数々の語録が話題になったが、「本田さんの解説で1番面白かったのこれだろ」と指摘されたシーンがあった。後半26分に久保建英が相手選手と接触。左膝を痛め苦悶の表情