ミズノが公開バレーボールネーションズリーグ女子の第2週がフィリピンで開催されている。日本は17日にセルビアをフルセットの激闘で制し、開幕から無傷の5連勝。そんな中、日本代表のオフィシャルサプライヤーであるミズノ社が公開した5選手の“ワチャワチャ”動画が「かわいいの大渋滞」と好評だ。キャプテン石川真佑、和田由紀子、佐藤淑乃、関菜々巳、北窓絢音の5人が登場した動画。全員がミズノ社の応援Tシャツを着用して