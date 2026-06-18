大手スポーツメーカー「NIKE」は18日、ジョーダンブランドとプロ野球・巨人とのコラボユニホームを発表した。同ブランドとしては初となるプロ野球とのコラボに、ネット上のファンからは「センス良すぎるわ」「即完売しそう」といった声があがっている。同ブランドはマイケル・ジョーダンのレガシーを継承し、バスケにルーツを持ちながらも、これまでスポーツの枠を超えて、ストリートカルチャーやファッションを横断しながら、