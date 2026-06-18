主砲不在でも勝つ。だが、その裏で動かない巨額契約がニューヨークの皮肉を際立たせている。ヤンキースは１７日（日本時間１８日）、本拠地ヤンキースタジアムで行われたホワイトソックス戦に１０―５で勝利した。これで同カードは２連勝。１８日（同１９日）の第３戦でスイープを狙う流れとなり、長期離脱中のアーロン・ジャッジ外野手（３４）を欠きながらも、ア・リーグ東地区首位を快走している。この日はボルピ内野手の適