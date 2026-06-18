全日本１８日の後楽園大会で、田村男児（２７）が立花誠吾を破り約２年ぶりに世界ジュニア王座を戴冠した。３か月に渡りなんと１５試合に及ぶ前哨戦を繰り広げてきた田村と立花は序盤から先を読み合うスピーディーな攻防を展開。客席からの「アニキ」コールに背中を押された立花に攻め込まれても、田村も下がらず応戦し激しくやりあった。中盤にはフェースロックで絞めあげられるなど苦しい場面が連続。エプロンの攻防ではイ