トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（2026年7月31日公開配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の最新予告が公開となった。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の最新予告が公開『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に次ぐ、シリーズ4作目。恋人の MJや親友のネッド