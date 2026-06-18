ギタリストのＪＵＯＮ（４１）がハンサムな最新ショットを披露した。１８日に自身のインスタグラムを更新し「ポール・マッカートニー！１９４２年６月１８日生まれ１８歳！ＨａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｄｅａｒＰａｕｌＭｃＣａｒｔｎｅｙ＃ｐａｕｌｍａｃｃａｒｔｎｅｙｐｓ．ｉｌｏｖｅｙｏｕ」とビートルズの元メンバー、ポール・マッカートニーさんの誕生日を祝福。「今日は僕もＬＩＶＥだ。お祝いだ。最