◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（１８日、後楽園ホール）全日本プロレスは１８日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。立見券も含めすべての席種が完売し当日券なしの沸騰大会。第３試合の８人タッグマッチで世界タッグ王者「斉藤ブラザーズ」斉藤ジュン＆斉藤レイが本田竜輝、羆嵐と組んで綾部蓮、タロース、関本大介、真霜拳號と対戦した。大型ファイターがそろった激闘は