きょう未明、黒部市の清掃センターで火事があり、プラスチックごみなどが焼けました。ごみに混じっていたリチウムイオン電池が発火したとみられています。長岡記者のリポートです。長岡記者「火が出たのは、ビニールやプラスチックを処理するこちらの施設です。処理前のごみに混じっていたリチウムイオン電池から発火したとみられています」焼けたのは、こちらの充電式コードレス高圧洗浄機です。付属して