LEXUS（レクサス）は11日、全国のレクサス店を通じて『ES』の新型モデルを発売した。【写真】スタイリッシュな大人の高級感…レクサス新型『ES』内外装全部見せ『ES』は、1989年にフラッグシップセダン『LS』とともに販売を開始し、静粛性と乗り心地、広い室内空間が世界中の多くのユーザーから支持を集め、これまでに80以上の国や地域において販売してきた同社の基幹モデル。2005年の『RX400h』発売以降、レクサスはラグジュ