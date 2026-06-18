完全新規IP『プラグマタ』の全世界販売本数が発売から16日間で200万本を突破したことを記念した「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」が18日、都内で行われ、日本語版キャラクター声優を務めた田中美央（ヒュー役）、東山奈央（ディアナ役）が登壇した。【写真】新MVに感動して涙する田中美央『プラグマタ』は、4月17日（日本国内、およびアジア地域のNintendo Switch 2版は4月24日）に発売された、カプコ