飲食料品の消費税について、来年4月から1パーセントに引き下げる国民会議の議長案が、きのう示されました。物価高騰が続く中、浮上した「消費税1パーセント」案を、街の人はどう受け止めているのでしょうか。主婦（30代）「家計は助かりますね」大学生 3人組「大学生なんで、生活とか困っているんで、結構ありがたいですね」「短期間でも下がってくれれば、うれしいなと思います」物価高が続く中、注目される消費減税