ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が、自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」で1000球を投げ込む企画に挑戦する。20日正午から「イガちゃんねる1000球LIVE〜47歳、限界を超えろ〜」としてライブ配信する予定。五十嵐氏は「またマネジャーがクレイジーな企画を出してきました。現役時代のキャンプ中でもMAX200球程度だからね…どうなるか」とコメ