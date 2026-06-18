【アムステルダム＝狩野洋平】天皇陛下は１７日午後（日本時間１７日夜）、西部デルフトにある洪水や気候変動対策の研究機関「デルタレス」をウィレム・アレキサンダー国王と一緒に視察された。１８日午前（同１８日夜）には、西部ハーグにある美術館で、イェッテン首相主催の昼食会に出席された。陛下はこれに先立ち、美術館が所蔵するフェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」を鑑賞された。