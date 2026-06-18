ネプチューンの原田泰造さんが、水のトラブルの“令和の顔”に就任です。1998年からクラシアンのイメージキャラクターを務めた元体操選手の森末慎二さん（69）。18日のイベントでは、原田泰造さん（56）が水のトラブルのおじさんのバトンを受け継ぐことが発表されました。森末慎二さん：たまに実家の方に「水漏れしたんだけど」って電話があるかも。原田泰造さん：実家にも言っておきます。さらに、新CMにはAI技術で41歳に若返った