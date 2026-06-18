犬が大量に摂取すると危険な「栄養素」5選 1.カルシウム 「骨を丈夫にしたい」という思いからカルシウムを過剰に与えるのは禁物です。特に成長期の子犬に多く与えすぎると、骨の発育スピードに異常をきたし、関節の変形や軟骨のトラブルを引き起こすリスクが高まります。 本来、体内で調整されるべきミネラルバランスが崩れ、かえって骨がもろくなったり、他の栄養素の吸収を妨げたりすることも。ドッグフӦ