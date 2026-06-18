理解している？犬にとって『飼い主の死』とは 犬は『死』という概念自体は理解できない 犬の辞書には『死』という言葉はなく、『死』の概念そのものは理解できないと考えられています。そのため「飼い主さんがいない」という状況は理解できても、「二度と会えない」ということまでは理解が及ばないのではと推測されます。 現代日本では病院で亡くなってそのまま葬儀場に運ばれるケースが圧倒的に多いため、犬は