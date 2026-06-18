柏崎市で17日夜、住宅や作業場など7棟を全焼する火事がありました。鎮火までに6時間以上がかかったこの火事……けが人はいないということです。火事があったのは柏崎市山口の塗装業小林清志さんの家の作業場です。警察によりますときのう午後7時半すぎ、作業場から火が出ているのを小林さんが発見。小林さんから依頼を受けた近くの住民が通報しました。消防によりますと、消防車両など15台が出動し、火は6時間以上が経った18日午前