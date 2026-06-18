藤井 風が6月18日、自身のInstagramを更新。『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』受賞報告とともに29歳の誕生日を祝う誕生日ケーキの写真を公開した。 （参考：【写真あり】藤井 風、29歳の誕生日は特大写真ケーキ！困惑の表情で「お誕生日おめでとう」タスキをかける） 藤井は、6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、自身のアルバム『Prema』が「最優秀アルバム賞」のほか、「