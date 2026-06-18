埼玉県にある温浴施設『おふろcafe ハレニワの湯』と『おふろcafe utatane』にて、2026年6月19日・20日の2日間限定で日本酒のペアリングイベント「おふろsakeナイト」が開催される。「熱燗ⅮJつけたろう」さんが仕上げた、埼玉地酒の熱燗が飲み放題でおつまみも充実。お酒と音楽に溺れる特別な夜を過ごすことができる。熱燗ⅮJ監修の5銘柄の地酒が登場税込1080円で飲み放題！埼玉県熊谷市にある『おふろcafe ハレニワ