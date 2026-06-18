コモ・ウィメンズは18日、日本女子代表前監督のニルス・ニールセン氏をクラブのテクニカルディレクター（TD）に任命したことを発表した。クラブの発表によると、ニールセン新TDは「技術面、パフォーマンス、選手育成、トップチームとアカデミーにおける育成計画など、クラブの長期戦略の策定を担当する」とされている。ニールセン新TDは、クラブの公式サイトを通じて、「このクラブはまだ若いが、プロジェクトは順調に進んで